ÇOMÜ'de bel fıtığı ameliyatı başarıyla uygulandı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, endoskopik omurga cerrahisi yöntemiyle bel fıtığı ameliyatı olan 58 yaşındaki hasta Alaaddin Uyanık, 10 dakikada ayağa kalktı.

Türkiye’de yeni uygulanmaya başlayan endoskopik omurga cerrahisi yöntemiyle, ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ilk defa bel fıtığı ameliyatı gerçekleştirildi. Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ÇOMÜ'ye başvuran hasta Alaaddin Uyanık, lokal anestezi ile endoskopik omurga cerrahisi yöntemiyle bel fıtığı ameliyatı olduktan sonra ayağa kalktı.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. Hüseyin Yener Erken, 58 yaşındaki hasta Alaaddin Uyanık’ın sağ bacağındaki ağrıyla kendilerine başvurduğunu, yapılan tetkikler sonucu ameliyata karar verdiklerini söyledi. Erken, "Bu hastaya lokal anestezi altında bizim anahtar deliğinden omurga cerrahisi dediğimiz yöntemle yani endoskopik omurga cerrahisi yöntemiyle yaklaşık 5-6 milimlik bir kesiyle kamerayla girip, hiç bir anestezi vermeden lokal anesteziyle girip, oradaki sinire bası yapan fıtığı yaklaşık yarım saatlik bir işlemle aldık. Bu dünyada popüler olan bir yöntem. Ülkemizde daha yeni yeni uygulanmaya başladı. Bu hastanemizde ve bölgemizde ilk defa uygulanan bir operasyon. Tamamen hastayla konuşarak işlemi gerçekleştirdik. Hasta hiç bir ağrı duymadı. Hasta bize geri dönüşüm sağladığı için sinir yaralanma riski de sıfıra yakın bir operasyon" dedi.

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