ÇOMÜ'de Askeri Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), askeri tarih alanında disiplinlerarası lisansüstü program açma yetkisini ilk kez Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne (ÇOMÜ) verdi.

ÇOMÜ'nün, askeri tarih alanında disiplinlerarası lisansüstü program açma yetkisi başvurusu Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığınca olumlu bulundu. Başvurunun olumlu değerlendirilmesinin ardından Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, disiplinlerarası olarak Askerî Tarih Araştırmaları Anabilim Dalı’na bağlı Askerî Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı açıldı.

Askeri Tarih Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı ile bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalınarak, özellikle Çanakkale Savaşları ile ilgili arşiv vesikalarının okunup incelenmesi ile özgün çalışmalar yapılması hedefleniyor. Programın temel amaçlarından biri, disiplinlerarası çerçevede lisansüstü eğitim vermek ve Çanakkale Savaşları ile ilgili uzmanlaşma becerisi gösterebilen bilim insanları yetiştirmek. Bir diğer amaç ise, çeşitli disiplinlerin yardımıyla ve desteği ile konuyu bir bütün olarak tek çatı altında toplamak.

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