Çölyaklı çocuklar eğlendi

İZMİR'de Bornova Belediyesi çölyak ve PKU hastası çocuklar ve aileleri için yeni yıl eğlencesi yapıldı.

Yeni yıl partisi Mikrop' lakaplı şovmenin yaptıklarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Dans edip şarkılar söyleyerek eğlenen çocuklar, düzenlenen yarışmalarla da keyif dolu anlar yaşadı, sürpriz hediyeler kazandı. Eğlenceye Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da katıldı. Atila, toplumun her kesiminin önündeki engelleri kaldırmak gerektiğini belirterek, "Amacımız çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak. Sizlere hizmet etmek, bugün burada sizlerle birlikte olmak büyük mutluluk" dedi.

İZMİR, ()

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