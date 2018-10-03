Çolakbayrakdar, kazı çalışmalarında incelemelerde bulundu

KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Taşhan Mahallesi'nde bulunan fosil kazılarında incelemelerde bulundu. Bölgenin tarihe ışık tuttuğunu da belirten Çolakbayrakdar, "Bereketli toprakları ve bol oksijenli havasıyla Kayseri’ye güzellik katan Kocasinan, yer altı zenginlikleriyle de 7 ile 10 milyon yıl öncesine ışık tutuyor" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Taşhan Mahallesi'nde bulunan 7 milyon yıllık fosil çalışmalarını inceledi. Arkeologların özenli bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Arkeolog ve antropologlar özenli bir çalışma ile daha önce türüne hiç rastlanmamış canlıların izlerini ortaya çıkartıyorlar. Bu işle ilgili ehil insanlardan, bu bölgenin ulusal ve uluslararası alanda ilgi uyandırdığını öğrendik. İnşallah burada yapılan çalışmalar neticesinde uluslararası kamuoyunu da ilgilendiren yeni bilgiler çıkacaktır. Laboratuvar çalışmaları sonrası başka bir tür olduğu ortaya çıkarsa, bunlar dünyadaki tek örnekler olarak literatüre geçecek. ‘İğne ile kuyu kazmak’ tabirini birebir yaşayan kazı ekibine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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