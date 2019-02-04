Çolakbayrakdar: Aile Sağlık Merkezleri'nin inşaat çalışmalarına başladık

KAYSERİ, ()- KOCASİNAN Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran, Yavuz Selim ve Kocasinan Mahallesine hizmet verecek olan Aile Sağlık Merkezi'nin inşaat çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran, Yavuz Selim ve Kocasinan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Her mahallenin ihtiyacına göre hizmet ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Merkezdeki ve kırsaldaki tüm mahallelerimizi ziyaret ederek, bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledik. Kocasinan’ın tüm mahallelerine defalarca gittim. Sokak sokak, cadde cadde nerde ne yapılması gerekiyorsa hepsini biliyorum. İlçemizin tüm ihtiyaçlarını zaman içerisinde teker teker tamamlıyoruz ve tamamlamaya devam ediyoruz. İhtiyaç duyulan mahallelerimizin alt yapı çalışmalarını diğer kurumlarla birlikte yaparak, yeniliyoruz. Kamudaki en büyük asfalt plenti ile birlikte yollarımızı yepyeni yapacağız. Kocasinan’ın tüm mahallelerinin ihtiyaç duyulan hem alt yapı hem de üst yapısını yenileyeceğiz" dedi.

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