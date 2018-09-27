Çokal işsizlik rakamlarını sordu

ANTALYA, () - İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya'daki işsizlik oranıyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi.

İYİ Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal, işsizlik oranının her geçen gün artış gösterdiğini söyledi. Tuba Vural Çokal, bu kapsamında turizm ve tarımın başkenti Antalya'daki işsizlik oranı ve işsizlik ödenekleriyle ilgili TBMM 8 maddelik soru önergesi sundu. Tuba Vural Çokal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde, son 5 yılda Antalya'da toplum yararına yürütülen programlar kapsamında çalışan kişilerin kadroya alınıp alınmadıklarını sordu.

ANTALYA'NIN İŞSİZLERİ

2016 ve 2017 yıllarında Antalya'da ne kadar işsizlik maaşı ödemesi yapıldığını, işsizlik hak ediş ödeme tutarının ne kadar olduğu soran Çokal, Antalya'da sosyal yardım vakfı aracılığıyla işe yerleştirilen işçi sayısını da sordu.

Çokal, önergesinde şu soruları sıraladı:

"2010-2017 yılları arasında işsizlik sigortasından faydalanmak için başvuran kişi sayısının ne kadar oldu ve ne kadar ödeme yapıldı? Son 5 yılda Antalya'da işsizlik fonundan kaç kişiden kesinti yapıldı?

Antalya'da son 5 yılda kaç kişi işsizlik ödeneğinden yararlandı? Toplum Yararına Programlar kapsamında kurumlarda çalışan vatandaşların o kurumlarda kadroya alınma oranları nedir? Türkiye genelinde TYP kapsamında çalışan kişi sayısı nedir? Antalya'da İŞKUR hizmeti verildiği günden bu yana iş için kuruma başvurup işe başlayan kişi sayısı nedir?

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