Çokal Barajı'ndan Gelibolu'nun köylerine içme suyu verilecek

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, ilçeye bağlı köylerin gelecek yıl Çokal Barajı'ndan içme suyu alacağını söyledi.

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 204 milyon metreküp depolama kapasiteli, 54 yerleşim birimine içme ve kullanma suyu sağlayacak Çokal Barajı'ndan köylerin de yararlanabilmesi için çalışmaların başladığını söyledi. Çokal Barajı ile Yülüce ve Bayramiç köylerinin su sorununun çözüldüğünü belirten Kılınçkaya, "Bu köylerimiz Çokal Barajı'ndan temiz bir şekilde su içecekler. Şimdiye kadar kendi imkanları ile kuyulardan ya da çok küçük su depoları ile kaynaklardan içmiş oldukları suyu artık terkediyorlar. Çünkü çoğu zaman onlar yeteri kadar sağlıklı olmayabiliyor. Şimdi daha sağlıklı, daha hijyenik ve daha fazla suyu iyi bir şebekeden vereceğiz. Çünkü şebekeleri 2018 yılı içerisinde değiştirilerek yeniden yapıldı" dedi.

İlçeye bağlı bütün köylerin Çokal Barajı ile irtibatlarını sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Kılınçkaya, "Diğer köylerimiz de Çokal Barajı'dan su alacak. Bu köylerimizden 7 köyümüzün bağlantısını yaptık. Şimdi 12 köyümüzün daha bağlantısını yapmak için ihaleye çıktık. Böylece Çokal Barajı'ndan bu köylerimizin de içme suyunu akıtmış olacağız. Bugün itibariyle 12 köyümüz ile ilgili çalışmalarımız başlatıldı. 7 köyümüz bağlı, ama diğer 12 köyümüzü de bağlanmadan suyu veremiyoruz. Devlet Su İşleri'ne ait Çokal Barajı'nın suyunun işletilmesi Gelibolu'daki Su Birliği'ne verildi. Birlik bu köylerin tamamının bağlanmasından sonra köylere su vermeye başlayacak" diye konuştu.

Kaymakam Kılınçkaya, yapılan işlerin sadece suyla kalmadığını, köy yollarında da çalışmalar yapıldığını belirterek, "Tabi bu arada sadece su işiyle değil, köy yollarımızla da ilgileniyoruz. Adilhan, Şadıllı köy yolları, Pazarlı ve Yeniköy arasında yine bir yol çalışması yapıldı. Bu arada bütün köy yollarında yama çalışmaları yaparak, çukur yollar dolduruldu. Tabi ki yapamadığımız köy yollarımızda var, bunlarıda 2019 yılı içerinde yapmaya çalışacağız" dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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