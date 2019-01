ÇOKAD destek bekliyor

Can ÇELİK/ADANA,()-ADANA Çocuk Kanser Derneği (ÇOKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çelebi, 25 yıldır derneğin kentte yaptığı çalışmaları anlatıp destek istedi.

Kentteki bir otelde gerçekleşen toplantıya ÇOKAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çelebi, ÇOKAD Genel Sekreteri Sema Soykan ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. İbrahim Bayram katıldı. ÇOKAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çelebi, Adana’nın özellikle sağlık hizmetleri kapsamında mevcut yapılan ve yapılacak olan projeleri ile birlikte Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. ÇOKAD olarak 25 yıldır, başta üniversite hastanesi pediatrik onkoloji/hematoloji servisi olmak üzere bölgedeki diğer hastanelerde de tedavi olan 0-18 yaşları arasındaki çocukların tedavi süreçlerinde hem maddi hem manevi olarak yanlarında olmayı sürdürdüklerini belirten Çelebi, hiç durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

CAN EVİMİZE CAN SUYU OLUN

Son yıllarda kentteki hasta çocukların tedavi süreçlerinde hijyenik bir konaklama alanına ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyacın büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelebi, şöyle konuştu:

"Can Evi, ismini verdiğimiz bu konaklama alanları, tedavilerini görmek üzere, özellikle şehir dışından ve uzak çevre illerden gelen çocukların gerek ayakta tedavileri süresinde kendilerinin, gerekse de kendileri hastanede yatarak tedavi olurken refakatçi aile yakının ücretsiz konaklayabilecekleri bir misafirhanenin, tedavi süreçleri boyunca hem çocukların kendilerini iyi hissetmeleri hem de hijyenik koşullara uygun şartlarda tedavilerini alarak hastalıkla mücadeleyi başarıyla sürdürebilmeleri için çok önemli bir destek projesi olacaktır. Bu projeye isteyen herkes destek olabilir. Bağış ve yardımlarla çocuklarımızın sağlıklı bir yaşama kavuşmasına vesile olabilirsiniz. Can evimize can suyu olabilirsiniz."

ÇOKAD Genel Sekreteri Sema Soykan ise, verdikleri bu mücadelede özellikle basından çok destek beklediklerini vurgulayarak, hep birlikte çocukların hayatını kurtarabileceklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI