Çok sayıda ilaç içti, hastanelik oldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, ()-ADIYAMAN’da, sinir hastası olan ve çok sayıda ilaç içen kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Esetepe Mahallesinde oturan F.U. isimli sinir hastası kadın, iddiaya göre sabah saatlerinde rahatsızlığından dolayı çok sayıda ilaç içti. Fenalaşan kadın, kendisini fark eden yakınlarının çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zehirlendiği belirlenen kadının tedavisine başlandı.

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