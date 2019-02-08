Çok geç olmadan sigarayı bırakma çağrısı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlgi Şemin, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla sigaranın neden olduğu hastalıklara dikkat çekti. Sigaranın, dünyada ölüme sebep olan en büyük etken olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şemin, "Sigaranın en büyük kötülüğü, zararları ortaya çıktığında çok geç olmasıdır" dedi.

Kalp ve damar hastalıkları, damar sertliği, tıkanıklıklar, bunlara bağlı kalp krizi ve inmelerin yanı sıra, kronik bronşit, kanser, kısırlık gibi pek çok sağlık sorununa davetiye çıkaran sigara kullanımı, toplum sağlığını tehdit ediyor. Sigaranın, nikotin ve katrandan başka 4 bin farklı zararlı madde içerdiğini belirten İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlgi Şemin, "Sigara, tüm dünyadaki başlıca ölüm nedenlerinin hazırlayıcısıdır. Damarlardaki sertleşmeler ve buna bağlı tıkanıklıklar yüksek tansiyona ve kalp krizlerine sebep olabilir. Bu tıkanıklıklar beyinde olduğunda inme gerçekleşebilir. Bacaklardaki tıkanıklıklar kangrene kadar ilerleyebilir. Sigara sadece ağız, gırtlak ve akciğer değil, diğer organlardaki kanser ihtimalini de arttırır. Sigaranın önemli olumsuz etkilerinden biri de sonum yolları üzerinde kendini gösterir. Sürekli olarak oluşan zarar yüzünden kronik iltihaplanma ortaya çıkabilir. Sigara içen biri kanser olmasa bile, kan ile solunan hava arasındaki alışverişin düzgün gerçekleşemediği KOAH gibi hastalıklara yakalanma riski çok yüksektir. Kısırlık problemi hem kadın hem de erkek sigara kullanıcılarını tehdit eder" dedi.

Pasif içiciliğin de tüm bu riskleri taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Şemin, "Sigaradaki katran çoğu kez içenin solunum yollarına takılır ama 4 bin farklı zararlı madde içeren duman, ortama yayılarak tehlikeyi mekânı paylaşanlara da yayar. Sigaradaki bu zararlı maddelerin ortamdan atılabilmesi için iyi havalandırma gerekir" diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKMAK MÜMKÜN

Sigara kullanımını azaltmak için bu amaca hizmet eden pek çok poliklinik olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şemin, "Sigara Bırakma Danışma Hattı Alo 171'den ya da bulunduğunuz yerdeki Sigara Bırakma Polikliniklerinden yardım alabilirsiniz. Sigarayı bırakmak için gerekli olan tek şey bunu istemeniz. Herkesin farklı kullanımları olduğundan, uygulanan yöntemler de kişiye özel olarak belirleniyor. Sigarayı bırakmanın bazen kilo artışı, sinirlilik gibi etkiler ortaya çıkardığı söyleniyor. Bu tamamen, zararlı alışkanlıkların yerlerinin faydalı alışkanlıklarla yer değiştirilmesi meselesi. Bu noktada, spor yapmak en faydalı alışkanlıklardan biri. Sigaranın en büyük kötülüğü, zararları ortaya çıktığında çok geç olmasıdır. Bu nedenle sağlık sorunlarının belirtilerini beklemeden bu alışkanlığın sonlandırılması çok önemli" dedi.

İZMİR, ()

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