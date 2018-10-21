Çocukluk hayali YENİMEK ile gerçeğe dönüştü

ANKARA, ()- ANKARA'da yağlı boya resim, üç boyutlu şekillendirme, filografi, takı tasarımı, çini ve dekoratif ahşap süsleme gibi birçok alanda eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, Beştepeler Kurs Merkezi’nde eğitim gören 62 yaşındaki Muammer Kaymak’ın çocukluk hayalleri gerçeğe dönüştürdü.

3 yıldır Beştepeler Kurs Merkezi’nde eğitim gören Muammer Kaymak kendini, çocukluğundan beri merak duyduğu fakat ilgilenme fırsatı bulamadığı yağlı boya resim, filografi gibi sanat dallarında geliştirdi.

'ÇOCUKLUK MERAKIMI KURS MERKEZİNDE YAŞIYORUM'

İlkokul döneminde hocalarının yönlendirmesiyle özellikle resim sanatına olan yeteneğini keşfettiğini belirten Kaymak "1973 yılından beri bu mahallede yaşıyorum. Emekliyim ve mobilya esnaflığı yapıyorum. Bu kurs merkezi sayesinde yaşadığım mahalleden keyif alıyorum. Çocukluğumdan beri merak duyduğum resim sanatı ve devamında filografi ile buluşmamı sağlayan ve bu konuda kendimi geliştirmeme fırsat veren başta Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar ve kurs hocalarımıza teşekkür ediyorum. Burada aldığım dersler neticesinde, hem vaktimi kendimi geliştirerek değerlendiriyorum hem de bir şeyler üretebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sanatın her alanına merakım var. Yeter ki bu sanat eserlerini görebilme şansım olsun. Bu kurs merkezi aracılığıyla birçok alanda eserle karşılaşma fırsatımız oluyor. İlçemizde bulunan birçok AVM’de ve Kurs Merkezinde yaptığımız eserleri sergileme fırsatı buluyor, insanlarla paylaşıyor, fikir alışverişi yapıyoruz” dedi.

'HİZMET, VATANDAŞA KATKI SAĞLIYORSA HİZMETTİR'

Yenimahalle’nin, üretilen projeler ve hizmetlerle, eğitim ve sanatın ilçesi haline geldiğini belirten Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar ise, şunları söyledi:

"Yenimahalle de 7’den 70’e kadar her yaş grubuna eğitimin ulaşması ve vatandaşımızın kendini geliştirerek zamanını verimli geçirebilmesi için göreve geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Gerek çocuklarımız ve gençlerimiz için açmış bulunduğumuz etüt merkezleri, gerekse her yaş grubundan ilçe sakinlerinin kullanabileceği şekilde, Yenimahalle’nin birçok mahallesinde konumlandırdığımız YENİMEK (Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) aracılığıyla vatandaşlarımız zamanını dolu dolu geçiriyor. Bu kurs merkezlerinin vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmesi ve beğenilmesi bizim de arzu ettiğimiz ve hedef edindiğimiz bir husustur. Hizmet, vatandaşa katkı sağlıyorsa hizmettir. Yenimahalleli yaşadığı mahalleden keyif alsın, barış ve huzur içerisinde yaşasın istiyoruz"

FOTOĞRAFLI