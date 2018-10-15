Çocukluk çağında kalpte 'masum üfürüme' dikkat

ANTALYA, () - MEMORİAL Antalya Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhan, 2 ile 8 yaş arasındaki çocukların en az yüzde 50'sinin 'masum' üfürüm sorunu yaşadığını, ilk 6 ay içinde duyulan üfürümlerin genellikle masum olsa da mutlaka kardiyoloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

Memorial Antalya Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhan, çocuklarda görülen üfürüm hakkında bilgi verdi. Üfürümün, çocukluk çağında yaygın bir şekilde ve çoğunlukla da kalp hastalığına bağlı olmadan gerçekleştiğini kaydeden Doç. Dr. Baştuhan, 'masum üfürüm'ün ateşli hastalıklar sırasında veya hiç bir neden olmadan da ortaya çıkabildiğini kaydetti. 2 ile 8 yaş arasındaki çocukların en az yüzde 50'sinin masum üfürüm sorunu yaşadığını vurgulayan Doç. Dr. Baştuhan, "İlk 6 ay içinde duyulan üfürümler genellikle masum olsa da mutlaka bir çocuk kardiyolojisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir "diye konuştu.

UZMAN TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMELİ

Doç. Dr. Baştuhan, üfürümün; kalpteki delikler, kalp kapaklarındaki ve ana damarlardaki darlıklar ile yetersizliklerin yol açtığı, kanın normal akımındaki bozulmaya bağlı oluşan ses titreşimlerinin göğüs duvarına yansıması olduğunu vurguladı. Muayene esnasında duyulduğunu kaydeden Doç. Dr. Baştuhan, "Masum üfürümlerin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Üfürüm ancak doktor muayenesinde stetoskopla duyulabildiği için aileler kendiliğinden üfürüm olup olmadığını anlayamaz" dedi.

Göğüs duvarının muayenesi sırasında normal kalp seslerine ek olarak duyulan uğultu yani üfürümün pek çok çeşidinin olduğuna işaret eden Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhan, "Genellikle kalp ve damar hastalıklarına bağlı gelişen 'patolojik' olarak adlandırılan üfürümler ve sağlıklı çocuklarda da duyulabilen 'masum' üfürümlerdir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı gelişen patolojik üfürümler, altta yatan kalp hastalığı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ancak bazı kalp hastalıklarında üfürüm duyulmayabilir" diye konuştu.

'EN SIK 3-4 YAŞLARINDA DUYULUYOR'

Üfürümlerin her yaşta duyulabildiğine işaret eden Doç. Dr. Baştuhan, "Kalp delik ve darlıklarına bağlı üfürümler yenidoğan döneminden itibaren altta yatan hastalık tedavi edilmediği sürece devam eder. Masum üfürümler de her yaşta duyulabilse de, en sık duyulma yaşı 3-4 yaş civarıdır. Sağlıklı çocukların yüzde 80'inde hayatının bir döneminde üfürüm duyulabilir. Masum üfürümlerin şiddeti; ateş, tiroit bezinin fazla çalışması, kansızlık gibi kalp hızında artışa sebep olan durumlarda artabilir" dedi.

'ÇOCUĞUN SPOR YAPMASINA ENGEL DEĞİL'

Masum üfürümler için herhangi bir tedavi gerekmediğini belirten Doç. Dr. Baştuhan, şunları kaydetti:

"Patolojik üfürümlerde altta yatan kalp hastalığı tedavi edilir. Masum üfürümlü çocukların aktivitelerinin kısıtlanmasına gerek yoktur. Masum üfürüm tanısı alan hastaların kalp yönünden izlenmesi gerekmez. Bu hastalar her tür sporu yapabilir. Patolojik üfürümü olan çocuklar altta yatan kalp hastalığına göre değerlendirilir. Üfürüm bir kalp hastalığına bağlı ise bu hastalık yönünden hastanın izlenmesi şarttır."

Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhan, bazen kalp hastalığı olan çocukların, masum üfürüm olarak değerlendirilebildiğini, bu nedenle kesin tanı için hastanın çocuk kalp doktoru tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI