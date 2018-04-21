'Çocuklarına bayram hediye eden tek milletiz'

ANTALYA, () - MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

MMO Antalya Şube Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, dünyada çocuklarına bayram hediye eden, bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. 23 Nisan 1920’de, Türk milletinin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiğini belirten Hamamcıoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan Ulasal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyanın birçok ülkesinden çocukların katıldığı, uluslararası bir bayram. Bu bayramı çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnetle anıyoruz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidecek çocuklar yetiştirmek, milletimizin geleceğidir. Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla milletimizin ve tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun."

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