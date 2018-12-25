Çocukların zihin gelişimi için hazırlanan sınıf açıldı

BURSA’da, Gemlik Belediyesi’nin katkılarıyla Gemlik 11 Eylül İlkokulu’nda hayata geçirilen ‘Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı’nın açılışı yapıldı. Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Gemlik Belediyesi ilçede bulunan 11 Eylül İlkokulu’nda çocukların zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla çalışma yürüttüğü ‘Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı’nın açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Açılışta kısa bir konuşma yapan Başkan Yımaz, “Dünyayı yeniden nizam edecek bir ülkeyiz. Çocuklarımıza, gençlerimize güveniyoruz. Onları ne kadar düşünüp, onlara ne kadar yatırım yaparsak Türkiye o kadar gelişir. Akıl ve Zeka Oyunları sınıfı hayırlı olsun” dedi. Gemlik Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran da sınıfın önemine değindi. İnternet ve Cep telefonu yerine bu sınıflarda ve çocuk oyunlarında yeteneklerin gelişebileceğine vurgu yapan Duran, eğitim ve öğretime yönelik hizmet ve yatırımları adına Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a teşekkür etti.

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