Çocukların oyun alanları yenilendi

Muzaffer NAL/ÇAY, () - AFYONKARAHİSAR Belediyesi tarafından TOKİ konutları ve Melek Sultan Anaokulu'ndaki oyun alanları yenilendi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı, çocukların oyun parklarının yenilenmesi isteğini geri çevirmedi. Çay Belediyesi ekipleri, TOKİ konutları ve Melek Sultan Anaokulu'ndaki oyun alanlarının bakımları ve yenileme çalışmalarını yaptı.

Belediye Başkanı Hüseyin Çağrı, "İlçemiz içerisinde tüm okullarımızda ve çocuk bahçesindeki oyun alanlarının bakımı, yenileme çalışmaları ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın temiz ve huzurlu bir ortamda oyunlarını oynamak, eğitimlerini yapmalarını sağlamak için çalışmalarımız devam edecek. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bir ekip bu konuyla ilgili görevlendirildi" dedi.

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