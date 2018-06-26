Çocukların, narkotik köpeklere ilgisi

NEVŞEHİR'deki bir alışveriş merkezinde Emniyet Müdürlüğü ve jandarmanın uyuşturucu dedektör (arama) köpeklerini gören çocuklar ve vatandaşlar, onları sevip, fotoğraf çektirdi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle bir AVM’de, farkındalık etkinliği düzenledi. Uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe katılan ve gazeteciler ile sohbet eden Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, "Uyuşturucu ile etkin mücadelenin; koordine ve işbirliği içinde, arz ile mücadele, yasal düzenlemeler, ulusal uyuşturucu politikalarının hazırlanması, önleme, tedavi, rehabilitasyon olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun ortak çalışmaları ile tam anlamıyla başarıya ulaşabileceği açıktır. Emniyet Müdürlüğümüzce, uyuşturucu kaçakçılığı bir insanlık suçu olarak görülmekte, mücadelemiz, uyuşturucu arzının yanında kullanımının da önlenmesine dönük birçok başlık altında etkin olarak sürdürülmektedir. 2017 yılı içinde Nevşehir’de yürütülen operasyonlar sonucu son 10 yılın en yüksek uyuşturucu yakalama oranlarına ulaşılmıştır" dedi.

Etkinliğe, polisin dedektör köpeği ‘Dil’ ile jandarmanın dedektör köpeği ‘Obüs’ de katıldı. Sevimli hareketleri ve dikkatli bakışlarıyla eğitmenlerinin yanından ayrılmayan Dil ve Obüs, özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Anne ve babalarıyla dedektör köpeklerin yanına gelen çocuklar, onları sevip bol bol fotoğraf çektirdiler. Uyuşturucu arama köpeği Dil, eğitmeninin cebine koymuş gibi yaptığı lastik topunu bulmak için koklayarak arama yaptı. Topu olan sivil bir polis ise aramanın sonunda topu ‘Dil’e vererek ödüllendirdi.

Eğitmenler, köpeklerin uyuşturucu madde verilerek eğitildiği şeklinde toplumda yanlış bir inanış bulunduğunu, köpeklerin küçük yaşlardan itibaren uyuşturucunun kendisine değil, kokusuna alıştırılarak eğitildiklerini belirttiler. Uyuşturucuyu, kokusunu takip ederek bulan köpeğe, ödül olarak da mama verdiklerini belirten eğitmenler, uyuşturucuyu bulduğu zaman sevdiği mamayı alacağını öğrenen köpeğin de uyuşturucuyu bulmak için çaba sarf ettiğini belirtti.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×