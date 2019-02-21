Çocukların internet güvenliği için proje

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nesrin Oruç, okul çağındaki çocukların interneti daha güvenli kullanabilmesi için proje geliştirdi. Fulbright Mezunlar Katılımı İnovasyon Fonu, 156 ülkeden yapılan bin 300’ün üzerinde başvuru arasında, Türkiye’den sadece bu çalışmayı destekledi. Proje kapsamında bugüne kadar 80 öğretmen ve 331 5'inci sınıf öğrencisine eğitim verildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çocukların internete erişim imkânları arttı. İnternetin güvenli kullanılabilmesi konusunda eksiklerin giderilmesi için İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Müdürü Doç. Dr. Nesrin Oruç, çocukların, öğretmenlerin ve velilerin bilgilendirilmesini hedefleyen bir proje oluşturdu. Fulbright Mezunlar Katılımı İnovasyon Fonu, 156 ülkeden yapılan bin 300’ün üzerinde başvuru arasında, Türkiye’den sadece Doç. Dr. Oruç’un yürütücülüğünü üstlendiği projeyi destekledi. Proje kapsamında alınan 15 bin dolarlık bütçe, bir yıl boyunca eğitimlerde kullanılacak.

Şimdiye kadar 80 öğretmen ve 331 5'inci sınıf öğrencisinin faydalandığı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara Üniversitesi ile Urla Psikoterapi Merkezi’nin destek verdiği çalışma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Oruç, "Çocuklara benlik ve güvenlik kavramları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Bunun sanal ortama pek çok yansıması olabiliyor. Bir oyun, kişisel bilgiler istediğinde çocukların bunu sorgulaması gerekir. Ya da siber zorbalığa maruz kalan bir çocuk bunu kimseyle paylaşmamayı seçebilir. Bunun yerine çocukların aileleri ya da öğretmeniyle iletişim kurması çok önemli" dedi.

Temel teknolojik eğitimlerin de yer aldığı projede, çocuklara neyin, ne kadar paylaşabileceğini, kişisel güvenlik ayarlarının nasıl yapabileceğini, şifrelerin nasıl seçilmesi gerektiğini de anlattıklarını ifade eden Doç. Dr. Oruç, "Ailenin çocuklarıyla olan ilişkisi çok önemli. Çocukların her şeyi aileleriyle paylaşabildiği bir ortamın oluşturulması gerekiyor. Çocukların internetten olumsuz etkilenmeleri durumunda velilerin profesyonel destek alması gerekiyor. Bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan destek istenebilir" diye konuştu.

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