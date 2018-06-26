Çocukların Hamit Tuna sevgisi

MERSİN, () - MERSİN’de Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, vatandaşlarla ve özellikle çocuklarla kurduğu yakın ve samimi diyaloglarıyla dikkat çekiyor.

Ortaya koyduğu hizmetleri bugün için değil, gelecek nesiller için hayata geçirdiğini belirten Başkan Tuna, çocuklara olan ilgisiyle çocukların da büyük sevgisini kazanıyor. Mahalle gezilerinde, ilçedeki okullara yaptığı ziyaretlerde, etkinliklerde, programlarda Tuna ile karşılaşan çocuklar da sevgilerini göstermekten geri kalmıyor.

Makam odasında oturmayı sevmediğini ve belediyeciliğin ilgi, bilgi ve takip olmak üzere 3 ana unsurdan oluştuğunu belirten Tuna, "Çocuklar, bizim geleceğimiz ve umudumuzdur. Hizmetlerimizin temelinde de geleceğimiz olan çocuklarımız var. En büyük hedefimiz ise beyni bilgi birikimi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkmış, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmektir. Bu nedenle de çocukları ve onlarla iletişimi çok önemsiyorum" dedi.

Toroslar’da fiziki mekanların iyileştirilmesinin yanı sıra eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar birçok alanda proje ve yatırımları hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Tuna, "Belediyecilik; rutin hizmetlerin yanı sıra insanların acısında, sevincinde yanında ve ulaşılabilir olmaktır. Bizde mesai kavramı yok. Bölge insanımızın acısını paylaşıyor, mutluluğuna ve sevincine ortak oluyoruz. Bu nedenle insanlarımıza çok yakınız. Siyaseti de böyle tarif ediyorum. İnsanlara kendinizi ifade etme şansı bulursanız, karşılıklı olarak o insan size gönlünü verir. İnsanlar bizi kendi gibi görüyor. 5 yaşındaki bir çocuğa sorduğunuzda benim adımı biliyor. Hiçbiri de 'Başkanım' ya da 'Ağabey, amca' demez. 'Hamit Tuna' der, 'Hamit Tuna ne yapıyorsun' der? Bu da tabii ki bizim de hoşumuza gidiyor. Bunlar bize dönen özel sevginin karşılığıdır. Böyle olumlu dönüşler bizim moral motivasyonumuzu ve çalışma şevkimizi de arttırıyor" diye konuştu.

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