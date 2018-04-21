Çocukların Elinden Sanat sergisi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 'Çocukların Elinden Sanat' adlı resim sergisi açıldı.

Kaş Kültürevi'ndeki serginin açılışına Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, serginin koordinatörü görsel sanatlar öğretmeni Serap Kızgut, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Serginin açılış kurdelesini Ali Evren, Serap Kızgut ve sergide eserleri yer alan öğrenciler birlikte kesti.

Ali Evren, "Bu sergide geleceğin ressamlarının kaleminden, fırçasından çıkan sanat eserleri yer alıyor. Öğrencilerimiz eserlerinde kendi dünyalarını, gördüklerini, doğayı resme dökmüş. Bu sergiyi Kaşlılar mutlaka ziyaret etmeli" dedi.

Sergide Kaş'ta eğitim öğretim yapan Kaş Merkez Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu'ndan 50 öğrencinin toplam 150 eseri yer aldı. Öğrenciler eserlerinde kağıt ve peçete gibi atık maddeler kullanarak, suluboya, yağlı boya, akrilik tekniğinde, natürmort ve manzara türü tablolarla, ünlü ressam Picasso'nun reprodüksiyonlarını gerçekleştirdi. Sergi 9 Mayıs'a kadar açık kalacak.

FOTOĞRAFLI