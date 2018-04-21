Çocukların çevre karikatürleri sergide

GAZİEMİR Belediyesi Karikatür Atölyesi çocuk kursiyerlerinin 'çevre ve barış' temalı karikatürleri 21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

'Yeşil çevre' teması ve 'Hava, su, toprak' sloganıyla bu yıl 21. kez düzenlenen Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği çok özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Gaziemir Belediyesi Karikatür Atölyesi çocuk kursiyerlerinin 'çevre ve barış' temalı karikatürleri festival alanında düzenlenen özel sergiyle şenlik ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. Doğa sorunlarına dikkat çeken, doğanın çığlığını duyuran karikatürler ilgi gördü. Öte yandan şenlik alanındaki stant bölümende düzenlenen sergiyle beğeniye sunulan Gaziemir Belediyesi seramik kursiyerlerinin 'çizgi film' temalı eserleri de beğeni topluyor.

Festival ziyaretçilerini karikatür sergisini görmeye davet eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, çocukların yetişkinlere göre çevreye ve barışa çok daha fazla duyarlı olmasının, gelecek adına kendisini umutlandırdığını dile getirdi. Başkan Şenol, "Çizdikleri karikatürler bana göre mükemmel. Çevre ve barış konusunda harika mesajlar var. Çocuk kursiyerlerimiz çevre felaketlerini farklı bakış açılarıyla ortaya koymuşlar. Şenliğimize katılan tüm misafirlerimizi sergimizi gezmeye, çocuklarımızın karikatürlerini görmeye davet ediyorum" dedi.

İZMİR, ()

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