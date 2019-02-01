Çocukların çakmak oyunu evi küle cevirdi

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı evin alt katında yanlız yaşayan Recep Şirin’e ait dairede çıkan yangın, haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye erlerince söndürüldü. Yangın, ev sahibi Şirin’in evde olmadığı sırada 5 yaşındaki 2 yiğeni tarafından çakmakla oynarlarkenken çıktığı tespit edildi.

Olay, dün akşam akşam Orhangazi’ye bağlı Tekke Mahallesi 8’inci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki katkı evin alt katında yalnız yaşayan Recep Şirin (46) üst kattaki kardeşinin evine çıktı. Bu sırada 5 yaşlarındaki iki yeğenini de alt katta oyun oynarken bıraktı. Bir süre sonra evden dumanların yükseldiğini fark eden Şirin, aşağıya inerek, yeğenlerini daireden çıkarttı. Şirin ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri her ihtimale karşı evi kontrol etti. Ağır hasarın meydana geldiği yangının ilk belirlemelere göre çocukların çakmakla oynadığı sırada perdelerin tutuşmasıyla çıktığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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