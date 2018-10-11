Çocukların bisiklet heyecanı selçuklu’da yaşandı

KONYA,() -SELÇUKLU Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi kapsamında Selçuklu Merkez Camiinde bisiklet dağıtım törenine katıldı.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında 40 gün boyunca sabah namazına camiye giderek bisiklet almaya hak kazanan çocuklar bisikletlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Bisiklet dağıtımının adresi bu kez Selçuklu Merkez Camii oldu. Selçuklu Merkez Camii'nde gerçekleştirilen bisiklet dağıtım programına Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Merkez Camii İmam Hatibi Hidayet Eskici ve bisiklet almaya hak kazanan çocuklar ve aileleri katıldı. 40 gün camiye giderek bisiklet almaya hak kazanan çocukların mutluluğuna ortak olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Güle Oynaya Camiye Gel” projesinin geçen yıl Selçuklu’da başladığını, bu yıl da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm ilçelerle birlikte merkez de binlerce çocuğun mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

Başkan Pekyatırmacı; "Proje ile çocuklarımızın gönül dünyalarında yeni kapılar açıldı"

Konya genelinde 45 bin, Selçuklu’da ise 17 bin çocuğun bisiklet almaya hak kazandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çocukların her gün camiye gelerek camii cemaatine neşe kattığını ifade eden Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, çocukların hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir hediye ile ödüllendirilmelerinin çok anlamlı olduğunu, camilerin de bu sayede çocukları kazandığını, renklendiğini, sabah namazı ile başlayan feyzin, bereketin tüm gün sürdüğünü belirtti. Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber sözlerini şu şekilde tamamladı; “Selçuklu, Osmanlı ve Cihan devleti ile yedi düvele nam salan ecdadın yaptığı gibi bu projeSelçuklu’da başladı, Büyükşehir Belediyesi ile tüm Konya geneline yayıldı. İnşallah Türkiye’nin bütün şehirlerinde de bu uygulamanın yapılmasını görmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber’in yaptığı dua ile çocukların bisikletleri teslim edildi.

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