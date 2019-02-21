Çocukların Barış Manço anısına çektiği klip ilgi gördü

KÜTAHYA’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin herkesin gönlünde yer edinen Barış Manço’nun ‘Alfabe’ şarkısına çektikleri klip büyük ilgi gördü.

Okul öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek’in yönetiminde Barış Manço’nun ‘Alfabe’ şarkısına çekilen klipte 2. sınıf öğretmenleri Serpil Kelek, Mehmet Kaya ve 2. sınıf öğrencileri rol aldı. Sınıf öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek, Barış Manço’nun eğitim içerikli şarkılarını öğrencilere ve gelecek nesillere aktarmak adına sanatçının ‘Alfabe’ şarkısına minik öğrencilerin rol aldığı klip çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, “Klip çekmek zahmetli bir çalışma. Ama çocuklar klip çekerken çok eğlendiler. Buradaki amacımız çocuklarımızın hem eğlenmesi hem de öğrenmesi, aynı zamanda sosyalleşmesi idi. Bunu da gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Klipimiz okulumuz sitesinde, ayrıca Eğitim Bilişim Ağında yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi görüyor. Bunun yanında öğretmen arkadaşlarımız sınıflarında bu videoyu öğrencilerimize izlettiler. Çocuklarımızın emeğinin boşa gitmemiş olması bizleri de memnun etti” dedi.

Okul Müdür Yardımcısı Pelin Solak ise klip sayesinde öğrencilerin Barış Manço’yu daha iyi tanıma fırsatı bulduklarını kaydederek, “Barış Manço sevgisi hafızalarına kazındı. Bunun yanında diğer sınıflardaki öğrenciler klibi ilgiyle izledi. Ayrıca okulumuz sitesinde ve Eğitim Bilişim Ağı yayınlanan klip büyük beğeni topladı” şeklinde konuştu.