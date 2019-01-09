Çocuklardan Zübeyde Anne’ye 214 mektup

İZMİR'de, Karşıyaka Belediyesi ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği’nin bu yıl 3’üncü kez düzenlediği ‘Zübeyde Anne’ye Mektubum Var’ yarışmasına bu yıl 214 öğrenci katıldı. Yarışmaya katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden dereceye girenler, yarın (perşembe) düzenlenecek törenle açıklanacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 100’üncü yıldönümü olan 2019’u Atatürk ve Gençlik Yılı ilan eden Karşıyaka Belediyesi, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ile bu yıl 3’üncü kez ‘Zübeyde Anne’ye Mektubum Var’ yarışması düzenledi. İlkokul, ortaokul ve liseden 214 öğrenci yarışmaya katıldı. Zübeyde Hanım’ın ölümünün 96. yılı anısına el yazısıyla hazırlanan mektuplar, yarın (perşembe) Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu'nda, saat 11.00’de yapılacak tören ile değerlendirilecek ve ödüller sahiplerini bulacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Her gün sonsuz minnet ve özlemle kucakladığımız en değerli emanetimizi, bir kez daha anlamlı bir organizasyonla anmaya hazırlanıyoruz. Çocuklarımız Zübeyde Hanım’a, bizler için taşıdığı büyük anlam ve değeri düşünerek, bugünün gözüyle eşsiz mektuplar yazdı. Atamızın ışığıyla aydınlanan tüm çocuk ve gençlerimize teşekkür ediyor, herkesi törene davet ediyorum" dedi.

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu da "Atatürk çocuklarının kalbinden ve kaleminden dökülen satırlarla, Zübeyde Annemizi yine büyük hatırasına yakışır şekilde anıyoruz" diye konuştu.

İZMİR, ()

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