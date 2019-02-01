Çocuklardan Tokat Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT'ta 600 Evler Mahallesi'nde ikamet eden 40 çocuk, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Göksel Toplaoğlu, ziyarete gelen çocuklara güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verdi.

600 Evler Mahallesinden 40 çocuk ve Mahalle Muhtarı Mücahit Duran, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.Ziyarette İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, çocuklarla tek tek ilgilenerek, emniyet çalışmalarını ve polislerin görevlerini anlattı. Çevik kuvvet ve MOBESE merkezlerini gezen çocuklar, ayrıca güvenli internet hakkında da Göksel Topaloğlu'ndan bilgi aldı.

Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Çocuklarımız burada bugün polis ağabeylerinin, ablalarının şehrimizi nasıl idare ettiğini görecekler. 155 ihbar hattının yoğunluğunu, 155'e gelen ihbarları, bu ihbarların nasıl değerlendirildiğini, ekiplerimizin olaylara nasıl müdahale ettiğini arkadaşlarımız çocuklarımıza izah edecekler. Aynı zamanda bizim nasıl teknolojiler kullandığımızı da öğrenecekler. Polis ağabeylerinizin, ablalarınızın spor müsabakalarında vatandaşların ve sporcuların güvenliklerini nasıl sağladıkları da çocuklarımıza anlatılacak. Bunların hepsi emniyetin görevi. Arkadaşlarımız bu görevleri iyi bir şekilde yerine getiriyorlar. Çocuklarımız da inşallah burada gördüklerini, öğrendiklerini okullarında arkadaşlarına, evlerinde ailelerine anlatacak. Umuyoruz ki bu etkinlik çocuklarımız için faydalı olur. Çocuklara güvenli internet eğitimi hakkında da bilgiler verildi. Çağımızın en önemli sorunlarından biri küçük yaşlardaki çocukların internet ve sosyal medya kullanımı. Günümüzde hemen hemen her çocuğun elinde akıllı telefon var. Benim çocuklarımıza tavsiyem sosyal medyada çokça zaman geçirmek yerine kitap okumalarıdır. Çocuklarımızın iyiliği için interneti güvenli bir şekilde kullanmaları sağlanmalı. Bilgisayar veya akıllı telefon karşısında vakit geçirmektense dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynasalar çocuklarımız için çok daha iyi olur. Bu sayede çocuklar sosyalleşmiş de olurlar" diye konuştu.

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