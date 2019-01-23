'Çocuklarda idrar kaçırma sağlık sorunlarına dönüşebilir'

KAYSERİ Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde görevli Uzman Doktor Mustafa Armut, çocuklarda idrar kaçırma sorununun tedavi edilmediği takdirde, ciddi sağlık sorunları ile psikolojik travmaya dönüşebileceğini söyledi.

Uzman Doktor Mustafa Armut, yaptığı açıklamasında idrar kaçırmanın, çocukluk döneminde çok sık rastlanan bir durum olduğu bildirdi. Çocuklarda idrar kaçırmanın hem gece hem de gündüz görülebileceğini söyleyen Doktor Armut, "Sağlıklı çocuklarda gündüzleri idrar kontrolü 2-4 yaş arasında sağlanabilirken, gece idrar tutma kabiliyeti 3-5 yaş aralığında başlamaktadır. 5 yaşındaki çocukların yüzde 15’i, 15 yaşındaki çocukların ise yüzde 1’i gece idrar kaçırmaktadır. Özellikle okul çağındaki çocuklar, idrar kaçırma kaygısı nedeniyle arkadaşlarını evine davet etme konusunda ikilemde kalmakta, gece akraba ya da arkadaşlarının evinde kalamayarak, 'idrar kaçırdığım duyulur kaygısı yaşamaktadır. Özellikle kıyafetleri sürekli idrar koktuğu için arkadaşlarının yakınında durmak istememesi ise yaşanan travmayı artırmaktadır. Sosyal açıdan önemli olan bu durumlar, herhangi bir nedene bağlı olmasa bile sorun tedavi edilerek ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

ÖNERİDE BULUNDU

İdrar kaçıran çocuklarda sıvı alımı düzenlenmesi gerektiğini belirten Doktor Armut, çocuk ve ailelere şu önerilerde bulundu: "Akşam yemeği sonrası gazlı içecek, meyve suyu ve özellikle çay ya da kahve tüketmelerine izin verilmemelidir. İdrar kaçırma sorunu olan çocukların gece uykuya daldığı süreden 1,5-2 saat sonra uyandırılarak tuvalete götürülmeleri, gündüzleri ise 3-4 saatte bir tuvalet ihtiyacını gidermeleri sağlanmalıdır. Çocukların gece tuvalete kolay ulaşımını sağlamak için yatak odası ile tuvalet arasında engel oluşturabilecek kapılar açık tutulmalı, sehpa ya da sandalye gibi eşyalar yürüyüş yolundan kaldırılmalıdır. İdrar kaçıran çocukların altı gece bezle bağlanmamalıdır. Bez kullanımı çocuğun gece tuvalet ihtiyacını ortadan kaldıracak ve rahat davranmasına neden olacaktır."

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×