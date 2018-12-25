Çocuklara yeni yıl eğlencesi ve hediyeler

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun ilçesinde Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, yeni yıla girmenin sevincini eğlence ve hediyelerle yaşadı.

Özel Fitness Merkezi sahibi Ayşegül Şeker ve ekibinin koordinasyonu ve İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği yöneticilerinin ortak girişimleri sonucu çocuklara yeni yıl etkinliği düzenledi. Yeni yılı neşe içinde ve çeşitli armağanlarla karşılamak için hazırlanan çocuklar, etkinlikte; dans gösterilerini neşe içinde izlerken sahnede oynayan ablalarına da neşe içinde eşlik etti. Çeşitli müzikler eşliğinde batı ve yöresel oyunlar ile eğlencenin tadına varan çocuklar, gönüllerince zaman geçirdi. Ayşegül Şeker ve arkadaşlarının zumba gösterileri ile çocuklar neşelenirken kendilerini piste atarak dans eden ablarıyla birlikte zumba yaptı. İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği Başkanı Zeynep Çakmaklı Ayşegül Şeker ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ederek verilen desteğin çok anlamlı olduğunu belirtti.



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