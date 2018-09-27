Çocuklara ucuz ve çevre dostu oyun evleri 

ANTALYA, () - ANTALYA Kutu ve Oluklu Mukavva Sanayi ve Ticaret A.Ş (ANKUTSAN), kurumsal bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Ankutsan 'Yap-Boz-Dönüştür' adlı proje ile yeterli gelir ve aktivite imkânına sahip olamayan çocuklar için ucuz ve çevreci oyun evleri üretti.

Ankutsan A.Ş kurucu ortağı iş adamı Rüstem Kesgi'nin kızı Yaren Kesgi'nin proje liderliğini yaptığı 'Yap-Boz-Dönüştür' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında üretilen 10 adet örnek çevre dostu oyun evi ve pastel boya setleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne bağışlandı.

Oyun evlerinin dağıtımı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Çocuk Evleri Sitesi'nde barındırılan 0-6 yaş gurubu çocuklar kendileri için tasarlanan oyun evleri ile tanıştı. Mukavvadan üretilen oyun evlerini kuran ve kurdukları evlerin üzerini boyayan çocuklar, hayal güçlerini ve yaratıcı yeteneklerini sergiledi, gönüllerince eğlendi.

ÇEVRE DOSTU OYUNCAKLAR

Sorumluluk projesinin sahibi Yaren Kesgi, kısıtlı imkânları nedeniyle çok fazla aktiviteye sahip olamayan çocukların bu oyuncaklarla eğlenirken aynı zamanda hayata bakış açılarının değişeceğini, sosyalleşme yeteneklerinin gelişeceğini söyledi. Çocuklarla birlikte örnek oyun evini kuran Yaren Kesgi, tasarım yönünden birçok farklılğa sahip oyun evlerinin, kolaylıkla sökülüp takılabildiğini, çocuk motor gelişimini desteklediğini, çevreci ve geri dönüştürülebilir bir oyuncak olduğunu kaydetti.

Ankutsan kurucu ortağı Rüstem Kesgi de Ankutsan A.Ş Ar-Ge Merkezi'nde tasarlanan oyun evlerinin, sponsorların çeşitli bölgelerde faaliyet gösteren, gelir ve aktivite imkânsızlığı nedeniyle oyuncağa ulaşamayan kurum ve kuruluşlar için verecekleri siparişler doğrultusunda üretileceğini söyledi.

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