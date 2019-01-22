Çocuklara trafik eğitimi

ANTALYA, () - ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü, 2018- 2019 Eğitim- Öğretim yılının ilk döneminde 3-17 yaş arası 8 bin 893 öğrenciye okullarında trafik eğitimi verdi.

İl Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği görevlileri tarafından, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 3-17 yaş arası 8 bin 893 öğrenciye okullarında, anaokulu, ilkokul 1 ve 2. sınıftan ise 707 öğrenciye trafik parklarında eğitim verdiği belirtildi.

Eğitimlerin amacının çocukları trafik kuralları konusunda bilgilendirmek ve trafik güvenliğine dikkati çekmek olduğu belirtilen açıklamada, çocukların trafik kültürü konusunda bilinçli nesiller olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla 21 Eylül 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TRT Genel Müdürlüğü arasında 'Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü' imzalandığı, bu tarihte 1826 öğrenciye eğitim verildiği kaydedildi.

OKUL GEÇİT GÖREVLİLERİNE EĞİTİM

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 134. Maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 178. Maddesi gereği, ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin okul önlerinde ve okul geçitlerinde güvenli şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla istekli öğretmen, 12 yaşından büyük öğrenci ve velilerden oluşan Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerimizdeki okullarda Okul Geçit Görevlisi olarak görevlendirilen 579 öğrenci, 863 öğretmen, 755 veli olmak üzere toplam 2197 Okul Geçit Görevlisine eğitim verildi."

Proje kapsamında 502 servis sürücüsüne de eğitim verildiğinin vurgulandığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen Trabis Projesi kapsamında ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine bilinçli bisiklet sürücüsü olmaları konusunda 3623 öğrenciye eğitim verildiği, eğitimlerin devam edeceği ifade edildi.

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