Çocuklara Teknouzay Bilim Şenliği

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 'Teknouzay Bilim Şenliği' düzenlendi.

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM) yürütücülüğü, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) işbirliği ile hazırlanan, şenliğe İlçe Kaymakamı Recep Soytürk, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Selim Matkap ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve gönüllü katıldı.

Çocuklara bilimi sevdirmek adına düzenlenen "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri" İSTE Merkez kampüsünde iki gün süreyle açık kalacak. Her yaş grubundan katılımcının temel astronomi kavramları ve uzay teknolojisi konularında deneyim kazanmasını sağlayacak çok sayıda etkinlik, atölye, sergi, simülasyon, uzay küresi, yarışma, müzik dinletisi, bilimsel söyleşinin yanı sıra gökyüzü gözlemlerinden oluşan bilim şenliği, ilk gününde yoğun ilgi gördü. Projenin Hatay'da ilk defa yapıldığını belirten BİLSEM Koordinatörü Ayşe Fizansasa, "Anasınıfından tutun da üniversitedeki tüm öğrenci ve öğretmenlere kadar özel atölyelerimiz var. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz için atölyelerimiz var " diye konuştu.

FOTOĞRAFLI