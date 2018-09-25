Çocuklara sütü sevdirmenin 9 yolu

ANTALYA, () - MEMORİAL Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Berna Ertuğ, '27 Eylül Dünya Okul Süt Günü' öncesinde, çocuklarda süt tüketiminin önemi hakkında bilgi verdi.

Berna Ertuğ, çocukların günlük almaları gereken kalsiyum miktarının yaşa göre değiştiğini söyledi. 1-3 yaş aralığındaki çocukların 500 mg kadar kalsiyum ihtiyacı varken ergenlikte bu miktarın 800-1000 mg'a kadar çıktığını aktaran Ertuğ, "Bu miktarı karşılamak için 2-3 yaşındaki çocukların 2 bardak, 4-8 yaşındaki çocukların 2,5 bardak, 9-18 yaş arasındaki çocukların ise 3 bardak süt içmeleri yeterlidir" dedi.

VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

Manda, koyun, keçi, inek, deve gibi birçok hayvanın sütünün beslenmede kullanıldığını belirten Ertuğ, "Sütün besin öğesi içeriği elde edildiği hayvan türüne göre farklılık göstermektedir. Süt ve süt ürünleri protein, kalsiyum, fosfor, A vitamini, bazı B vitaminleri (özellikle riboflavin, B12) için iyi bir kaynaktır. A, D, E ve K vitaminleri süt yağı ile ilişkili yer almaktadır. Süt, suda eriyen vitaminleri de içerir. Süt, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko gibi mineraller açısından da zengindir" diye konuştu.

SÜT İÇTİKTEN SONRA KARNI AĞRIYOR MU?

Bazı çocukların anne sütünden kesilirken yerine konan inek sütünü reddedebileceğini söyleyen Berna Ertuğ, "Bu reddetme çocuğun sütün tadını beğenmemesinden ya da biberondan içmek istememesinden kaynaklanabilir. Hatta çocuk duygusal olarak anne memesine bağlandığı için de süt içmeyi reddedebilir. Süt sevmemenin bir diğer nedeni laktoz intoleransı olabilir. Bazı çocuklarda süt içtikten sonra karın ağrısı, kramplar ve gaz şikayetleri ile birlikte seyreden laktoz intoleransı süt içindeki laktozun iyi sindirilmemesi nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Bu durumda laktoz içermeyen sütler tercih edilebilir" dedi.

Sütü sevmeyen ve tüketmeyen çocuklar için peynir, yoğurt, ayran, kefir, tereyağın kalsiyum açısından tercih edilebildiğini belirten Ertuğ, "Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler de kalsiyumdan zengindir. Bu sebzelerin sağladığı K vitamini kemik yapısının güçlendirilmesi açısından önemlidir. Brokoli çorbası yapabilir hatta süt veya krema eklenerek, kalsiyum ve mineraller açısından zenginleştirilmiş olur" diye konuştu.

ÇOCUKLARINIZA 9 ADIMDA SÜTÜ SEVDİREBİLİRSİNİZ

Berna Ertuğ, çocuklara 9 adımda sütün sevdirilebildiğini belirterek, bunları şöyle sıraladı:

"1. Çocuğunuzun sütü sevmesi için ona sütü az miktarda vererek başlayabilirsiniz. Bir su bardağı yerine bir çay bardağı ile başlayıp bir süre sonra çocuk alıştıkça miktarı artırabilirsiniz.

2. Çocuğun kendini özgür hissetmesi için ona seçme şansı tanımalı, çok baskı yapmamalısınız.

3. “Süt içmek ister misin?" diye sormak yerine “Sütünü ballı mı, çilekli mi, muzlu mu istersin?" diyerek, ona süt içme tercihini değil, sütün içine ekleyeceğiniz tatlandırıcıyı tercih etme şansını bırakmış olursunuz. Böylelikle çocuk hem sütünü içecek hem de kendini özgür hissedecektir.

4. Süt içmesi için sadece süt içtiği özel bir bardak ya da pipet alabilirsiniz.

5. Çocuklar taklit ederek ve düzenli tekrar ile öğrenir. Bu nedenle çocuğunuza örnek olarak siz de çocuğunuzla birlikte düzenli olarak süt içmelisiniz.

6. Sofranızda gazlı içecekler tüketmek yerine ayran, kefir gibi içecekler bulundurmaya özen göstermelisiniz.

7. Yoğurt ya da kefiri kendiniz yapabilirsiniz. Tüm bu işlemler sırasında çocuğunuzu da sürece dahil ederek size yardım etmesini sağlamalısınız.

8. Gıdaları süt ile zenginleştirebilirsiniz. Patates püresine, makarnaya süt ekleyebilir, muhallebi, puding, dondurma, sütlaç ya da sütlü meyveli içecekler hazırlayabilirsiniz.

9. Eğer çocuğunuz sütü sevmiyorsa hangi besinlerin sütün yerini tutabileceğini bilmeli, beslenmesini buna göre planlamalısınız."

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