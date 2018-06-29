Çocuklara SEYMER’de yaz kursu

ADANA,()- Her yıl binlerce kişiye mesleki eğitim veren Seyhan Belediyesi, yaz aylarında çocuklara yönelik kurslara ağırlık verdi. Çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklar, eğitim sonrası sertifikalarını aldı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde her yıl binlerce kadına mesleki eğitim veren Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde (SEYMER) yaz döneminde 8-14 yaş arasında olan çocuklara elişi eğitimi veriliyor. Cam, seramik ve çini ile ilgili kurslara katılan çocuklar için 2000 Evler Seymer binasında sertifika törenine düzenlendi. Törene, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar ile katıldı.

Sertifika töreni öncesi konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her yıl binlerce kişinin SEYMER’lerden mezun olduğuna dikkat çekerek kadınların iş sahibi olmalarına katkı sağladıklarını söyledi. SEYMER’lere çok önem verdiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, 13 olan SEYMER sayısının artacağını kaydetti. SEYMER bünyesinde yaz aylarını değerlendirmek için haftada 3 gün 2 saatlik seramik eğitimi alan çocukların yaptıkları seramik eserleri inceleyen Başkan Zeydan Karalar, çocukların yaz aylarını daha mutlu ve verimli geçirebilmeleri için bu tür etkinliklerin ve eğitimlerin daha çok artırılması gerektiğini vurguladı. Başkan Zeydan Karalar SEYMER’e katılan kişilerin, kişisel ve mesleki gelişmelerine katkı sağlamak, bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek istediklerini belirtti.

SERTİFİKALARI BAŞKAN KARALAR’DAN ALDILAR

Başkan Zeydan Karalar, kursa katılan kursiyerlere katılım belgelerini eşi Nuray Karalar ile birlikte verdi. Katılım belgelerini verdikten sonra çocuklarla ilgilenen Başkan Zeydan Karalar, çocuklarla fotoğraf çekildi.

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