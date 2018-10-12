Çocuklara özel oyun

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - ANKA Çocuk Tiyatrosu tarafından Dinar ilçesinde 'Karlar Ülkesi Karanlığa Karşı' adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Dinar Belediye Kültür Merkezi'nde 'Karlar Ülkesi Karanlığa Karşı' adlı oyuna çocuklar kadar veliler de ilgi gösterdi. Bilet fiyatlarının çocuklar için 10, yetişkinler için 15 TL olarak belirlendiği oyunu, Anka Çocuk Tiyatrosu sahneye koydu. Müzikleri ve danslarıyla da ilgi çeken oyun sonunda izleyenler, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. Oyun sonunda çocuklar tiyatro oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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