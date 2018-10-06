Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Ağaç yaşken eğilir

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için haftanın 4 günü öğrencileri Işıkkent Hayvan Barınağı'nda ağırlıyor.

Sokakta yaşayan hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamak için çaba gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi, onların sahiplendirilmesi konusunda da çalışmalar yapıyor. Işıkkent Hayvan Barınağı, çocuklara hayvan sevgisi ve birlikte yaşama bilinci kazandırmak amacıyla haftanın 4 günü öğrencileri ağırlıyor.

OKULLARDAN SERVİS KALDIRILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden öğrenciler, buradaki hayvanları elleriyle besliyor ve bir süre zaman geçirerek barınak görevlilerinden bilgi alıyor. Günde en az 175 öğrencinin köpek bakımevini ziyaret etmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, küçük yaşlardan itibaren bu bilincin oluşturulmasının önemine değiniyor.

Barınağı ziyaret eden öğrencilere bilinçli hayvan sahibi olunması, hayvan sevgisi, hayvan besleme ve hastalıkları konusunda uzman veteriner hekimler tarafından bilgiler verilerek, çocukların hayvanlarla sıcak temas kurulması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 25'şer kişilik grupları haftanın 4 günü (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe) okullarından otobüslerle alarak Işıkkent Hayvan Bakımevi'ne getirip gezdiriyor. Öğrencilerin dışında barınağı ziyaret eden kişi sayısı da yılda 1300'ü buluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda sokakta yaşayan 1553 köpeği sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

İZMİR, ()

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