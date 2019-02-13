Çocuklara, etkili iletişim ve mahremiyet eğitimi

OSMANİYE, () - OSMANİYE Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi kapsamında olan ve sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik "Etkili İletişim ve Mahremiyet Eğitimi" düzenlendi.

Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda, Vali Ömer Faruk Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun ve İl Müdürü Hamit Coşkun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara etkili İletişimin önemi ve mahremiyet kavramı anlatıldı. Etkinlik sonrasında çocuklara, kurum tarafından temin edilen hediyeler, Sevilay Coşkun ve İl Müdürü Hamit Coşkun tarafından takdim edildi.

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