Çocuklara ‘enerji tasarrufu’ anlatıldı

BURSA’da, sürdürülebilir çevre politikası kapsamında çalışmalarına sürdüren Yıldırım Belediyesi, ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ Yıldırımlı öğrencilere enerjinin doğru kullanımı hakkında seminer verdi. Seminerde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, tasarrufun ülkeler için çok önemli bir konu olduğunu ifade edip, ‘’Sahip olduğumuz kaynakların değerini bilerek gereksiz tüketimden kaçınmalıyız’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi, ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ nedeniyle ilçede eğitim veren okullarda hafta boyunca enerjinin doğru ve etkili kullanımı hakkında seminer verildi. Seminr kapsamında öğrencilere ‘enerji ve enerji tasarrufu nedir?, Evde ve okulda enerji tasarrufu nasıl yapılır?, Enerji nasıl yenilenebilir’ gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte konuşan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, dünya üzerinde ülkeler arasında yaşanan savaşların ve gerginliklerin temelinde enerji kaynaklarına hakim olma isteği bulunduğunu belirtip, “Sahip olduğumuz kaynakların değerini bilerek gereksiz tüketimden kaçınmalı ve çocuklarımızın daha yaşanabilir bir geleceğe sahip olması için enerji tasarrufu tedbirlerine yönelinmelidir. Unutulmamalıdır ki, doğal kaynaklar sınırsız değil. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına gereksiz enerji kullanımının önüne geçerek yenilenebilir enerjiye yönelmek dünyanın ömrünü uzatacaktır. Sürdürülebilir enerji politikasını Yıldırım’da uygulayarak yapılan geri dönüşüm çalışmalarıyla çevre koruma ve kaynakların doğru kullanılmasına katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Etkinlik, çocuklara konuyla ilgili bilgilendirme içerikli broşürlerin dağıtımıyla son buldu.

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