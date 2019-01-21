Çocuklara boyama kitabı ile tasarrufu öğretiliyor

Cansel ORUÇ/BURSA,()-ÖZEL olarak hazırlanan Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabını her yıl miniklerle buluşturan Limak Enerji, çocukların karne sevincine ortak oldu.

Limak Enerji, çocukların yarıyıl tatilinde hem keyifli zaman geçirmesi, hem de bilgi edinmesi amacıyla hazırladığı Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabını hizmet verdiği Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’nın yanı sıra Kars, Antalya ve Güney Asya’da yer alan Kamboçya’daki çocuklara da hediye etti. Ülkemizin geleceği için küçük yaşlarda farkındalık yaratmanın bilincinde olarak faaliyete geçirilen proje, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji ile gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma arzusuyla hazırlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da son dönemde özellikle üzerinde durduğu bir konu olan tasarruf bilincini çocuklara yayma amacı güden proje ile ilgili düşüncelerini paylaşan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Bakanlığımızın da ehemmiyet verdiği konulardan birisi tasarruf. Tasarruf bilincini çocuk yaşlarda eğlenceli bir şekilde minik öğrencilere öğreterek, ülkemizin Yerli ve Milli Enerji Hedeflerine bir katkı koymayı amaçladık. Ülkemiz her geçen gün gelişip büyüdüğü için enerji ihtiyacı da artıyor. Bu nedenle enerjiyi üretmek kadar verimli kullanmak da önem taşıyor. Dünyanın en büyük sorunlarından birisi haline gelen enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde elde etme konusunun çözümünde yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarıyla ilgili çocuklarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığımız Enerjik Tatil Etkinlik ve Boyama Kitabını anaokulu öğrencilerimize hediye ederek, çocuklarımızın karne sevincini paylaşıyoruz” dedi. Bugüne kadar yaklaşık 15 bin kitabı öğrencilerle buluşturan şirket, yarıyıl tatili boyunca Enerjik Tatil Boyama ve Etkinlik Kitabını Müşteri İşlem Merkezlerinde miniklere hediye etmeye devam edecek.

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