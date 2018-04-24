Çocuklara bayram hediyesi

İZMİR'in Buca ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı yönleriyle anlatan 1400 adet 'Çocuk Büyük Atatürk' kitabı hediye edildi.

Buca'da Dumlupınar Mahallesi'nin 56 yaşındaki muhtarı Hüseyin Dağlı'nın öncülüğünde çocuklar en güzel bayram hediyesini aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara bir hediye vermek isteyen muhtar Dağlı ve mahalle esnafı, mahalle meydanına bir stant kurarak Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit'in 'Çocuk Büyük Atatürk' kitabını ücretsiz dağıttı.

İyi bir okur olduğunu söyleyen Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dağlı, kitabevi sahipi Mustafa Gezgin'in desteğiyle 1400 kitabı çocuklar için satın aldı. Çocuklara Atatürk'ü unutturmamak için ellerinden geleni yapmak istediklerini anlatan Dağlı, "Çocuklar da kitaplara çok ilgi gösteriyor. Büyükler bile çocuklarına yada torunlarına vermek için istiyor. Bu kitapta Atatürk'ün hayvan sevgisi, güzel sanatlara olan ilgisi, ilk defa bir sinema filminde oynadığı anlatılıyor. En sevdiği dersin matematik olduğunu, Geometri isimli bir kitap kaleme aldığını, okuduğu kitapların sayısının 4 bin 289 olduğunu ve 14 kitap yazdığını bu kitaptan öğreniyoruz. Çocuklarımız da Atamızın yıkılmış bir ülke devralıp uçak bile kurduğunu ve onun döneminde dünya ülkelerine uçak ihraç ettiğimizi öğrensin. Vasiyetnamesinde tüm mal varlığını milletine bağışladığını, Çin'de ders kitaplarında okutulduğunu, Yunanların Gençliğe Hitabe'yi Rumca'ya çevirip gençlere okuttuğunu bilsinler" dedi.

Muhtar Dağlı, çocukların resimli ve akıcı bir dile sahip olan kitabı ilgiyle okuyabileceğini dile getirdi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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