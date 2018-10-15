Çocuklar ve yaşlılar eğlendi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'daki sevgi evlerinde kalan çocuklar ile huzur evi sakini yaşlılar Manavgat'ta düzenlenen etkinlikte eğlendi.

Antalya'da başlatılan 'Sevgi ve hayallere ortak ol' projesiyle Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yaşlılar, çocuklar ve engelli çocuklar için hafta sonu etkinlik düzenlendi. Toplam 180 kişinin katıldığı etkinlikte şarkılar söyleyen, çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, huzur evinde kalan yaşlılarla da bir araya gelerek sohbet etti. Çocuklara sponsorlar aracılığıyla çeşitli hediyeler verildi.

Proje koordinatörü Doğan Elden, sevgi evleri, huzurevleri ve engelli bireylerin sadece bayramlarda değil, diğer günlerde de motivasyon ve desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Kendisinin 3 yaşında cami avlusuna bırakıldığını ve çocuk esirgeme yurtlarında büyüdüğünü, 18 yaşından sonra hayata atıldığında çok zorluklarla karşılaştığını, defalarca dibe vurmasına rağmen yaşamam tutunduğunu belirten Elden, "Bu sosyal sorumluluk projesini biz 2 ay öncesinde kararlaştırdık. Sevgi evlerindeki çocuklarımızı, engelli kardeşlerimizi ve huzur evindeki yaşlılarımızı bir araya getirerek farkındalık yaratmak istedik. Engelli kardeşlerimizin soyutlanmasının önüne geçmek ve sevgi evinde bulunan çocuklarımızın koruyucu aile sayısının artması ve çoğalması adına bir farkındalık yaratmak istedik. Antalya'da koruyucu aile sayısı 70 olduğu için biz bu sayıyı biraz daha üst noktaya çıkarmaya çalışıyoruz. 'Sevgi ve hayallere ortak ol' derken sadece buradaki çocuklarımız adına değil bütün çocuklarımız adına yaptığımız bir etkinliktir bu. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla hayırseverlerden de destek bekliyoruz" dedi.

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