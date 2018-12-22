Çocuklar, Vali Coşkun ile kahvaltıda buluştu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi'nden yararlanmakta olan aralarında Suriyelilerin de bulunduğu çocuklar, düzenlenen kahvaltı programında Vali Ömer Faruk Coşkun ile bir araya geldi.

Polis Evi'nde organize dilen etkinliğe Vali Coşkun ve eşi Sevilay Coşkun, İl Müdürü Hamit Coşkun, eşi Hilal Coşkun, kurumda görevli personeller ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında yapılan etkinlikte, çocukların akademik, kültürel ve sosyal bağlarının güçlenmesi, okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli geçirmeleri ve psikososyal destek sağlanmasının amaçlanmakta olduğu kaydedildi. Vali Coşkun, devletin çocukların her zaman yanında olduklarını belirterek, okul hayatlarında başarılar diledi. Ömer Faruk Coşkun, öğrencilere akademik hayatına katkı sağlamak amacıyla hediye paketi takdim etti. Kahvaltının ardından öğrenciler, oyun parkurunda gönüllerince eğlenip, mini hayvanat bahçesini gezdiler.

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