'Çocuklar Üşümesinler’ diye ördükleri atkı, bere, eldivenleri dağıttı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN’de gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetlerle adından söz ettiren Mezitlili kadınlar kırsal kesimde yaşayan çocuklara ördükleri atkı, bere, eldiven ve kazak dağıttı.

Mezitli Belediyesi Örgü Evi’nde faaliyetlerde bulunan kadınlar, kırsal kesimde yaşayan çocuklara ördükleri atkı, bere, eldiven ve kazak dağıttı. Doğlu Mahallesinde gerçekleştirilen dağıtıma kadınlar büyük ilgi gösterdi. Şehit İbrahim Doğan Meydanında toplanan çocukların mutluluk çığlıkları, duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin de yer aldığı programa, ‘Çocuklar üşümesin ve hasta olmasın’ diyerek geliştirdikleri projenin Mezitli Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Mezitli Örgü Evi kadınları, "Çocuklarımızın kış mevsimini sağlıklı şekilde geçirmesi hedefiyle farkındalık ortaya koyacak bir işe imza attık" dedi.

Daha önce Tunceli’nin Hozat ilçesinde köy çocuklarına ördükleri atkı, eldiven, kazak ve bereleri gönderdiklerini ifade eden kadınlar, "Hiçbir çocuğumuz üşümesin istiyoruz. Elimizden geldiği ölçüde imkânı bulunmayan kırsal kesimde ki çocuklarımıza ördüğümüz atkı, eldiven, kazak ve bereleri ulaştırıyoruz. Ulaşabildiğimiz her yere ördüğümüz atkı ve bereleri dağıtmak istiyoruz. Biz zamanımızı böylesi yararlı bir iş ile değerlendirirken, kırsal kesimdeki vatandaşlarımızla da diyalog imkânı buluyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIK

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan’ın, yıllardır kendi eliyle ördüğü kıyafetleri gizlice kırsal kesimde ulaştırdığına tanık olduklarının altını çizen kadınlar, şunları söyledi:

"Sembol hanımın bu örnek davranışı hepimizi etkiledi. Onun kimseye hissettirmeden gizlice başlattığı bu işi biz kampanya haline getirerek, daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefledik. Sağ olsunlar. Çok sayıda sivil toplum örgütümüzün yanında Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan da büyük destekler verdi. Bazısı örgü örerek, bazısı da yün bağışlayarak kampanyamızın büyümesinin önünü açtı. Çocuklarımızın gözlerindeki sevinci görmek ve onların bir nebze de olsa ısınmasına vesile olmak son her şeye değer"

KADINLARIMIZ BİZLERİ GURURLANDIRIYORLAR

Mezitlili kadınların duyarlılığını ve sesini artık bütün Türkiye’nin bildiğini dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan da kadınların el attığı işin mutlaka başarıyla sonuçlandığını söyledi.



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