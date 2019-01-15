Çocuklar üşümesin diye örüyorlar

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda açtığı pilates, yoğa ve su jimnastiği kursuna katılan 60 kadın, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için atkı, bere, yelek ördü.

Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Mahallesi'ndeki Yaşlı Evi'nde örgü kursuna katılan kadınların Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için başladıkları çalışmaya, Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda spor yapan kadınlar da katıldı. Devlet koruması altındaki kimsesiz çocuklar için patik, atkı, bere ve yelek ören Yaşlı Evi üyelerine yüzme havuzunda pilates, yoğa ve su jimnastiği yapan 60 kadın da katıldı. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda sabah sporunda bir araya gelen kadınlar, spor çantalarının yanına artık örgü çantalarını alıyor. Sporun ardından kadınlar şişlere sarılıp rengarenk yün ipliklerle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı evlerde kalan çocuklar için örgü örüyor.

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