Çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendi

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, () - OSMANİYE Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Çocuk Komitesi tarafından, "Geleceğimize Sahip Çıkalım" adlı Sosyal Destek Projesi (SODES) Projesi kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan programda, çocuklar uçurtma uçurup, çeşitli oyunlar oynayarak gün boyu eğlendiler.

Fakıuşağı Mahallesi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi civarında düzenlenen şenliğe Vali Ömer Faruk Coşkun ve ailesi, İl Müdürü Hamit Coşkun, kurum ve kuruluş müdürleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Her yıl geleneksel hale getirilmesi hedeflenen Uçurtma Şenliği'nde çocuklara ve vatandaşlara uçurtmalar Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, güzel bir gün olduğunu belirterek, "Çocuklar aileleri ile birlikte bizler de eğlendik. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ise etkinliğe katılımın yoğun olmasından mutlu olduğunu belirterek, "Projemiz dahilinde düzenlediğimiz etkinliğimizde şehit ve gazi çocuklarımızı, koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklarımızın yüzündeki mutluluk ifadesi her şeyde değer. Çocuklar burada doyasıya eğlendi. Uçurtma uçurmanın yanı sıra, çuval oyunu, ip çekme ve çeşitli oyunlarla güzel bir gün geçirdiler. Biz de mutlu olduk" dedi.

Uçurtma şenliği hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.



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