Çocuklar "Savaşa hayır" dedi

GAZİEMİR Belediye Tiyatrosu’nda düzenlenen kurslara katılan 250 çocuk kursiyer sertifikaları aldı. Sertifika töreninde kursiyerler hep birlikte "Savaşa hayır" dedi.

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği tiyatro kurslarına katılan çocuk kursiyerler sezon finalinin heyecanını yaşadı. Yıl boyunca düzenlenen kurslarda tekerleme okumayı, jest ve mimiklerini kontrol etmeyi öğrenen Gaziemir Belediye Tiyatrosu çocuk kursiyerleri, öğrendiklerini oyunla sahneye koydu. Atatürk Oyuncuları, Nazım Oyuncuları, Uğur Mumcu Oyuncuları, Adalet Oyuncuları, Barış Oyuncuları ve Emek Oyuncuları olarak 6 grupta, deneyimli eğitmenlerden eğitim alan 250 çocuk kursiyer, sezon finalinde hep birlikte sahneye çıktı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile tiyatro ve dizi oyuncuları Orhan Aydın, Cezmi Baskın ve Nebil Sayın, kursiyeyerlere sertifikalarını verdi. Ünlü oyucularla atölye çalışması yaparak pratik yapma şansı yakalayan çocuk kursiyerler, sahnede hep birlikte "Savaşa hayır" diye haykırdı.

İZMİR, ()

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