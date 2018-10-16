Çocuklar protokol üyeleriyle buluştu

NİZİP'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nizip Sosyal Hizmetler Merkezi’nden hizmet alan çocuklar, protokol üyeleri ve iş adamlarıyla kahvaltıda buluştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nizip Sosyal Hizmetler Merkezi’nden hizmet alan çocuklar ilçedeki protokol üyeleri ve iş adamlarıyla buluştu. Protokol üyeleri ve işadamları ile Sabah kahvaltısında buluşan çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Nizip Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Halil Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan hizmet alan çocuklara yönelik yürütülen okul destek projesi kapsamında Nizip Sosyal Hizmetler Merkezi’nden hizmet alan çocukları ilçedeki protokol üyeleri ve iş adamlarıyla buluşturduklarını söyledi. Şahin, "Sabah kahvaltısı programı kapsamında çocuklar, ağabeyleriyle kahvaltı yaparak hem bizlerin, hem de protokol tarafından hazırlanan hediyelerini aldılar. Amacımız bu çocuklarımızın ileriki hayatlarında da toplumla kaynaştırmak" dedi.

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