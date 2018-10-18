Çocuklar 'Perge'de Yaşam'ı çizecek

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, 2018'in 'Perge Yılı' olması nedeniyle, 'Perge'de Yaşam' konulu resim yarışması düzenliyor. Ortaokul 5 ve 6'ncı sınıfların katılacağı yarışma için öğrenciler 27 Ekim günü Perge Antik Kenti'nde buluşacak.

Yerli yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Perge Antik Kenti, resim yarışmasına konu oluyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Perge'de Yaşam konulu resim yarışması için 27 Ekim günü öğrenciler Perge Antik Kenti'nde buluşarak resim yapacak. Aynı gün jüri tarafından değerlendirilerek seçilen resimlerin sahiplerine plaket verilecek.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi, Antalya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATSO, AESOB, ATAV ve Konyaaltı Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen etkinliklerde aynı zamanda Dünya Şehircilik Günü kutlanacak.



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