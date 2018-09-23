Çocuklar, 'Pedal Şenliği'nde buluştu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Beldesi Belediyesi, 'Pedal Şenliği' düzenledi.

'Pedal Şenliği'ne katılanlar beledile önünden toplanarak ilçe turu düzenledi. Şenliğe katılan Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş "Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çocuklarımızın katılımıyla pedal şenliği düzenledik. Avrupa'lı, eğitimli,sağlıklı, çağdaş ve en önemlisi insanlara,doğaya ve tüm canlılara saygılı bireyler yetiştirmek ve gelecek için en büyük yatırımlarımızı yapmak istiyoruz. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bisiklet kullanım oranlarının arttırılması için çaba gösteriyoruz" dedi.