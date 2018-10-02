Çocuklar, Özden Huzurevi sakinleriyle buluştu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Özden Huzurevi'nde Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Çocuklar, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek, çeşitli etkiliklerle unutulmaz bir gün geçirdiler.

Programa Vali Ömer Faruk Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun, Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, kurum ve kuruluş müdürleri ile Sosyal Ekonomik Destek hizmetlerinden yararlanan çocuklar ile Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar katıldı.

Programda, yaşlılar ile geleceğin emanetçileri olan çocuklar bir araya getirildi. Huzurevi Yetişkin Gençler Booce Takımı ile Bocce oyunu oynayan çocuklar, daha sonra ise halk müziği korosu eşliğinde kuşak farkını aradan kaldırıp şarkılarla türkülerle birlikte eğlendiler. Yapılan eğlencenin ardından çocuklar huzurevi sakinlerini odalarında ziyaret ederek kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Ziyarette kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı Huzurevi sakinleri çocuklara teşekkür ettiler.



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