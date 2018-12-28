Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’ ninLüleburgaz ilçesinde “Çocuklar Okula Anneler Spora” projesi kapsamında Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın ardından Lüleburgaz Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’nda velilere Lüleburgaz Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Erdem, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İzzet Arslan ve Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Erdinç Emiroğlu tarafından,derece alan velilere madalyaları verildi. Projenin yapılmasını ve eğitimini sağlayan okul öğretmenleri Şenay Yaman ve Meral Özder, çocuklar ile birlikte annelerinin de spora teşvik etmek amacıyla bu projeyi geliştirdiklerini söyledi. Turnuvada Emel Özgürbirinci, Yeşim Beren ikinci, Buket Büyükavcılar üçüncü ve Aylin Arabacı dördüncü oldu.