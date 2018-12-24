Çocuklar müzikal tiyatroda eğlendi

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi çocuklar için her hafta birbirinden güzel çocuk oyunlarını Kayseri’ye getiriyor. Hafta sonu da Minyonlar ve Pırdino ile Deniz Yıldızı Müzikali sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hafta sonu iki ayrı çocuk oyunu sahnelendi. Cumartesi günü Minyonlar müzikal çocuk oyunu çocuklarla buluştu. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde üç seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi. Pazar günü ise çocuklar bir başka oyunla buluştular. Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen Pırdino ve Deniz Yıldızı Müzikali Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Üç seans halinde sahnelenen oyunda Pırdino’nun arkadaşları ile yaşadıkları maceraya yer verildi.

FOTOLU